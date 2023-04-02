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الأحد، 02-04-2023 12:14 م

بلدية إربد تصرف بدل الطوارئ ومكافآت موظفيها الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى عن صرف بدل الطوارئ عن شهر كانون ثاني الماضي لمستحقيه اعتبارا من اليوم الأحد.اضافة اعلان


وقالت البلدية في إدراج لها على "فيسبوك"، إنها ستقوم أيضا بصرف مكافأة شهر شباط خلال الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن صرف المكافآت وآلية احتسابها موضحة وفق تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022 الصادرة استنادا لأحكام المادة (15/ب) من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 وتعديلاته.

ووفق التعليمات فإن قيمة المكافأة تحدد بمستوى الإنجاز والأداء وفق 4 معايير وهي 50% على الإنتاجية و20% التزام بالدوام الرسمي و15% استغلال أوقات الدوام بالعمل و15% الالتزام بتعليمات البلدية.

 




 

 


 

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