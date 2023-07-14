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الجمعة، 14-07-2023 08:45 م

بلدية إربد توضح أسباب إغلاق أحد المجمعات التجارية

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الوكيل الاخباري - أوضحت بلدية اربد الكبرى الأسباب التي دعتها لإغلاق احدى المنشآت التجارية الواقعة شرقي المدينة وذلك بسبب وجود عدد من المخالفات التنظيمية والصحية في المنشأة ذات العلاقة، دون ان يتم تصويبها على مدار عام كامل.

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واشارت البلدية بأنها قامت منذ العام الفائت بتوجيه عدة إنذارات واخطارات تنفيذ بعد ان قامت هذه المنشأة بإلغاء مواقف السيارات ووضع بسطات فيها، مع وجود عدد كبير من الشكاوى التي تقدم بها مجاورون بسبب الواقع الصحي والبيئي الذي تسببت به والحق بهم الضرر والأذى.


وبينت البلدية ان أصحاب المنشأة قاموا سابقاً بتوقيع تعهد عدلي بإزالة المخالفات وتصويب أوضاعهم التنظيمية والصحية، دون جدوى وقامت البلدية بمنحهم مهلة لمدة شهرين لم يتم خلالها اتخاذ أي اجراء حقيقي.


ونوهت البلدية انها قامت قبل أيام قليلة بإغلاق هذه المنشأة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها وحفاظاً على حقها وحق المجاورين المتضررين، الا انها وحرصاً منها على مصالح وأرزاق التجار والعاملين بهذا المجمع التجاري قامت بمنحهم مهلة نهائية لمدة أسبوع لتصويب أوضاعهم، وتعد هذه المهلة هي الأخيرة.

 




 

 


 

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