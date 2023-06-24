بلدية إربد: بدء التسجيل بمشروع مدد 2 لتدريب وتمويل المشاريع المصغرة

الوكيل الإخباري - أعلن بلدية إربد الكبرى عن بدء التسجيل بمشروع "مدد 2 " الخاص بتدريب وتمويل المشاريع المصغرة وتشبيك أصحابها مع القطاع الخاص.



وبينت البلدية أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والمُقدم من الصندوق الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية، والذي يجري تنفيذه ضمن إئتلاف مكون من مركز تطوير الأعمال المبادرة النسوية الاورومتوسطية ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن.



وسيتم تنفيذ البرنامج في بلدية اربد الكبرى ويستهدف النساء ضمن معايير المشروع 70 % سيدات أردنيات و30% سيدات سوريات و50% خريجات جامعة وممن لديهن فكرة مشروع أو مشاريع قائمة.



ودعت للاطلاع على الرابط أدناه وهو رابط تسجيل السيدات لمشروع مدد حيث سيتم تجميع قوائم السيدات الراغبات في التسجيل والمشاركة ضمن الشروط والمعايير، وخلال هذه الفترة سنقوم بعملية الاختيار و التدريب على مهارات الحياة الأساسية لمدة يومين والذي سنقوم فيما بعد اختيار المستفيدات للتدريب المهني ومن ثم اختيار من سنقوم بتمويل مشروعها الخاص أو التشبيك مع القطاع الخاص ممن تنطبق عليهن الشروط".

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