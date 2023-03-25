بلدية الأغوار الجنوبية تعلن حالة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

الوكيل الاخباري- أعلنت بلدية الأغوار الجنوبية، اليوم السبت، عن حالة الطوارئ في مختلف المناطق التابعة لها، استعدادا لحالة عدم الاستقرار الجوي.

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ودعا رئيس البلدية يوسف البوات المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية الصادرة عن دائرة الأرصاد تتوقع حصول جريان المياه في الأودية والشعاب الجبلية؛ نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة.



ودعا المواطنين إلى التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية للبلدية على أرقام الهواتف التالية:

0795867903، 0795084295،

0795471628

0795307162