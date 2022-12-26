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الإثنين، 26-12-2022 02:00 م

بلدية الأغوار الوسطى تتعامل مع انهيارات ترابية على طريق وادي شعيب- فيديو

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد رئيس بلدية الأغوار الوسطى أحمد العدوان تعامل فرق الطوارئ في البلدية مع انهيارات على طريق وادي شعيب بسبب مياه الأمطار .

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وقال العدوان لـ "الوكيل الاخباري" إن طريق وادي شعيب شهد انهيارات ترابية وتساقط للحجارة بسبب الأمطار الغزيرة، مبينا أن الطريق سالك بعد إزالة العوائق.


وكان شهود عيان حذروا السائقين من سلوك طريق وادي شعيب / الغور بسبب وجود انهيارات ترابية خطيرة، في وقت طلبت فيه وزارة الإدارة المحلية من غرفة الطوارئ الرئيسية فيها ومن غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إعلان حالة الطوارئ المتوسطة في كافة مناطق المملكة حسب تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

 

 




 

 


 

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