مهيدات: التخفيضات على السلع الغذائية لا تعني انتهاء صلاحيتها

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن العروض والتخفيضات على أسعار السلع الغذائية لا ترتبط بانتهاء صلاحيتها أو قرب انتهائها.

اضافة اعلان



وشدد في بيان صحفي، على أن كافة السلع الغذائية المتداولة في المملكة بما فيها المخفضة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتحاليل مخبرية لضمان تحقيقها لاشتراطات الصلاحية والجودة اللازمة قبل تداولها في الأسواق.



وأضاف، أن السلع الغذائية المتداولة في الأسواق تستهدف من خلال الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها فرق التفتيش المتخصصة التابعة للمؤسسة في فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة للتأكد من صلاحيتها وظروف تخزينها مع تشديد الرقابة على السلع الغذائية المخفضة.



وأشار مهيدات أن غالبية العروض والتخفيضات على أسعار السلع الغذائية ترتبط بمبدأ التنافس التجاري وتشجيع إقبال المواطنين على الشراء لا سيما ذوو الدخل المحدود والمتوسط من خلال توفير عدة أنواع وبدائل للسلعة الغذائية الواحدة بجودة عالية وبأسعار تشجيعية ومنافسة.



ودعا مهيدات في حال الشك في عدم صلاحية السلع الغذائية المخفضة إلى الإبلاغ والتواصل مع المؤسسة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ للتعامل مع الملاحظات بالسرعة الممكنة واتخاذ الإجراء المناسب.

