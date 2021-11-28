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الأحد، 28-11-2021 08:21 م

بلدية الجيزة : إحالة وتنفيذ عطاءات بقيمة 445 .1 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية الجيزة الجديدة، اليوم الأحد، أنها نفذت وأحالت العام الحالي عطاءات لفتح وتعبيد وصيانة شوارع بقيمة 445 .1 مليون دينار.

وقال المدير التنفيذي للبلدية المهندس شاكر السطل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية نفذت عطاءاً بقيمة 1 .1 مليون دينار لفتح وتعبيد شوارع وتجهيز عبارات صندوقية في منطقة اللبن والطنيب، وأحالت عطاء صيانة وإعادة تأهيل عدد من الطرق والشوارع في اللواء بقيمة 165 ألف دينار.

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