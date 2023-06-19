بلدية الرمثا تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية الرمثا الكبرى احمد الخزاعلة إنه تم تحديد موقع لبيع وذبح الأضاحي بساحة المنطقة الشرقية - طريق المدينة الصناعية .



وبيّن الخزاعلة أنه تم تحديد الساحة كموقع وحيد لبيع وذبح الأضاحي، وذلك بهدف الحد من ظاهرتي البيع والذبح العشوائي .



وأضاف أنه تم اعتماد هذا الموقع لسهولة الوصول إليه، وكونه يعد موقعا بعيدا عن التجمعات السكانية ومراعاة للسلامة المرورية مع توفر ساحات ومواقف للتحميل والتنزيل وسهولة التحكم بعملية البيع والذبح من الناحية البيئية.



وأشار الخزاعلة الى أن البلدية ستقوم بإلزام التجار وأصحاب المواشي بإخراج الأضاحي التي يتم رفضها من قبل الطبيب البيطري قبل الذبح في حال مخالفتها الشروط الشرعية والصحية .



وقال إنه سيتواجد في ساحات بيع الأضاحي كادر الدائرة الصحية لضمان سير إجراءات البيع والذبح حسب الأصول.

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وشدد على أنه يمنع بيع أي أضحية خارج سياج الحظيرة والالتزام بالمكان الذي حددته البلدية.