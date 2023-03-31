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الجمعة، 31-03-2023 01:39 م

بلدية الزرقاء تنفذ مشاريع استثمارية وتنموية لتوفير فرص العمل

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني حرص البلدية على إقامة مشاريع استثمارية وتنموية تعمل على خلق فرص العمل لأهالي محافظة الزرقاء .

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وأشار إلى أن البلدية تعكف حالياً على دراسة إنشاء مستشفى في شارع مكة الكرمة قرب نادي الصحفيين الأردنيين، على أرض مساحتها 8 دونمات بكلفة تقديرية تزيد عن 25 مليون دينار، حيث سيوفر هذا المشروع نحو خمسة آلاف فرصة عمل .


وبين المومني، خلال لقاء صحفي، أن البلدية تعنى بالتركيز على إقامة المشاريع التنموية والاستثمارية مثل: المجمعات التجارية، الحدائق، وتأهيل حديقة البنك العربي من جديد بحيث ستضم جلسات عائلية حضارية، إضافة إلى أنها تعمل على تأهيل متنزه بلدية الزرقاء ليكون جاهزاً في منتصف العام الحالي لاستقبال العائلات.


وتابع أن البلدية عملت على ضبط الاستهلاك وتوفير النفقات بما ينعكس إيجابا على موازنة البلدية مع تقديم افضل الخدمات للمواطنين، داعيا إلى زيادة دعم المحروقات المقدمة للبلدية، حيث أن حاجة البلدية تقدر بعشرة ملايين دينار سنوياً.


وفيما يتعلق بموازنة البلدية؛ نوه المومني إلى أن البلدية تأمل هذه السنة أن تصل إلى نقطة التعادل، أي دون عجز ، بينما قد تحتاج إلى قروض لرفع سوية المشاريع الرأسمالية، مثل: مشاريع تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرق والأرصفة وغيرها .


وأشار إلى أن البلدية عملت على تفعيل المادة القانونية لتحصيل ديونها على المواطنين والمؤسسات الأخرى التي تقارب 30 مليون دينار، فيما عملت على تحفيز المواطنين والمؤسسات لتصويب أوضاعها وعمل تسويات، موضحاً أن ديون البلدية على المؤسسات المختلفة تحتل النسبة الأكبر من مجموع 30 مليون دينار ، كما لها ديون أخرى منها 100 مليون دينار على وزارة الصحة، و350 مليون دينار على وزارة التخطيط و2 مليون دينار على وزارة التربية والتعليم .

 




 

 


 

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