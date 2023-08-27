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الأحد، 27-08-2023 04:10 م

بلدية الطفيلة تباشر بتنفيذ مشروعات لتطوير البنى التحتية

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الوكيل الاخباري- باشرت بلدية الطفيلة الكبرى، بتعبيد الشوارع الداخلية والفرعية في مناطقها كافة، وبتكلفة تتجاوز 3 ملايين دينار، لتحسين واقع البنى التحتية في التجمعات ذات الكثافة السكانية خاصة مناطق العيص.

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وبين رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات، أن الطرقات المشمولة بخطة التعبيد والتوسعة، لم تطالها عمليات التعبيد والصيانة منذ سنوات، وتكثر فيها الحفر والمطبات والتصدعات التي تشكل معاناة يومية للسائقين والمواطنين على حد سواء .


وأشار إلى سعي البلدية لإعادة تأهيل عدد من الطرق التي تشكل أولوية مرورية، فيما تم فتح وتعبيد عدد من الطرق بمساحة قاربت 500 ألف متر مربع في مناطق البلدية التابعة لها، كالعيص والحسين وعين البيضاء وعيمة ووسط المدينة.

 




 

 


 

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