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الأربعاء، 01-05-2024 11:40 ص

سفارة بنغلادش تحتفي بالعيد الوطني

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الوكيل الإخباري - أقامت سفارة جمهورية بنغلادش في عمان مساء أمس الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لبلادها حضره وزير الدولة وجيه عزايزة ومدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سامي غوشة وعدد من السفراء ورجال الأعمال والصحفيين والمدعوين.

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وأكدت السفيرة البنغالية في عمان ناهدة سبحان عمق وتميز العلاقات الأردنية البنغالية والتطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية، مستعرضة النمو والتقدم الذي تشهده جمهورية بنغلادش في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.


وأشاد السفير غوشة بمستوى العلاقات الثنائية والحرص على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.


واشتمل الحفل على العديد من الفعاليات الثقافية والفلكلورية البنغالية التي عكست الثقافة البنغالية ونالت إعجاب الحضور.

 




 

 


 

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