751 مستفيدا من خدمات مستشفى المقاصد الخيرية المجانية في جرش والطفيلة

الوكيل الإخباري - أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يومين طبيين مجانيين في محافظة الطفيلة، وبلدة سوف في محافظة جرش.

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وقال مدير عام المستشفى، علي السعد بني نصر، إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية، شارك في اليومين الطبيين المجانيين اللذين أقيما ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تعقد برعاية وزير الأوقاف محمد الخلايلة، وبحضور مدير عام صندوق الزكاة عبد السميرات.



وأشار بني نصر، إلى إجراء الفحوص المخبرية للمراجعين للكشف عن السكري وفحص الدم، كما تم إجراء فحص السمع بالتعاون مع مركز الخبراء للسمعيات وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي المجاني في الطفيلة بلغ 400 مريض، وفي بلدة سوف/ جرش 351 مريضا.



وتحدث عن تقديم التوعية الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (التراساوند) لفحص الحوامل.



وأضاف أن النشاطين الطبيين يأتيان استكمالاً لخطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن المستشفى نفذ 70 يوما طبيا مجانيا في مختلف محافظات المملكة منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2023، تم خلالها معالجة ما يزيد عن 28 ألف مريض.