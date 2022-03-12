جلسة حوارية مع عدد من مترشحي رئاسة بلدية مأدبا



الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة رؤية ملك، في قاعة غرفة تجارة مأدبا اليوم السبت، جلسة حوارية لأربعة من مترشحي رئاسة بلدية مأدبا الكبرى.



وعرض المترشحون خلال الجلسة التي عقدت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، برامجهم الانتخابية والتي تركزت على الاستثمار لتحقيق دخل للبلدية، وإعادة هيكلة البلدية، ووضع برنامج للحصول على الخدمات دون مراجعة البلدية ورفع مستوى التنسيق مع مجلس المحافظة وأن يكون الرئيس لكل أبناء مأدبا.

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