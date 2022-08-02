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بلدية الكرك تنظم جلسة حول احتياجات المناطق التابعة لها

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الثلاثاء، 02-08-2022 11:59 م

بلدية الكرك تنظم جلسة حول احتياجات المناطق التابعة لها

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الوكيل الاخباري - نظمت بلدية الكرك الكبرى اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية تشاركية مع أعضاء مجلس المحافظة اللامركزية للاستماع إلى أهم احتياجات المناطق التابعة لها.

وقالت المديرية التنفيذية للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة التي ترأست الجلسة إن مثل هذه الجلسات تأتي إيمانا من البلدية بأهمية المشاركة المجتمعية في وضع خطط العمل للبلدية والمشاريع المستقبلية وصولا إلى الخروج بدليل احتياجات شامل لكافة مناطق البلدية ليتم اعتماد الدليل لإعداد الخطة الاستراتيجية للبلدية وإدراج الاحتياجات على موازنات البلدية وحسب الصلاحيات والإمكانيات المتاحة ومن ثم رفع دليل الاحتياجات لمجلس المحافظة.

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