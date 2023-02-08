الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

التنمية الاجتماعية: إخلاء73 أسرة لأماكن آمنة خلال المنخفض الجوي

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة تحت القبة الأحد المقبل

بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

الأول في سنوات.. المركزي الإماراتي يمنح رخصة مصرفية لبنك روسي

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

الفحيص: تحذيرات من الجليد والانزلاقات على طريق البكالوريا

بلدية بصيرا: فتح الطرق الرئيسية بمنطقتي بصيرا وغرندل في الطفيلة

نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

الأربعاء، 08-02-2023 02:04 م

بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

image


الوكيل الإخباري- تعاملت فرق الطوارئ في بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الأربعاء، مع انهيارات صخرية وقعت على الطريق الرئيس باتجاه منطقة شفا بدران نتج عنها سقوط صخور وأتربة على الطريق.

اضافة اعلان


وعملت كوادر فرق الطوارئ على إزالة الصخور والتأكد من سلامة الطريق وإعادة فتحه بالاتجاهين.


وأهاب رئيس البلدية وهبي الزواهرة، بالمواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات المحاذية للمنحدرات، وعدم التوقف قرب هذه المنحدرات، والإبلاغ عن أية ملاحظة أو طارئ قد يحدث بسبب استمرار هطول الأمطار على المنطقة، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ مستمرة في عملها وفق الخطة المعدة لهذه الغاية وعلى مدار الساعة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120221493841869923443

التنمية الاجتماعية: إخلاء73 أسرة لأماكن آمنة خلال المنخفض الجوي

63e37b49ece62

الهميسات يؤكد دور القطاع التجاري في تحريك الاستثمار

471421

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

ق

الذكرى السادسة والأربعين لاستشهاد الملكة علياء الحسين غدا

330134702_921029896001485_4027095840204106572_n

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

22023875311232519821

الفحيص: تحذيرات من الجليد والانزلاقات على طريق البكالوريا

أخبار متعلقة
6385e99801377

طوارئ عجلون تحذر من ارتفاع منسوب المياه في الشوارع

120231615127431434900

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

ثث

تدهور تريلا مُحملة بالقمح على طلوع النقب

حادث تصادم - (تعبيرية)

13 إصابة بحوادث تصادم مختلفة خلال 24 ساعة

120221815352487052991

صحة الزرقاء : إغلاق 27 محطة تحلية مياه وإنذار 796 أخرى العام الماضي

w

ورشة عمل في صناعة الزرقاء لعرض خدمات الطاقة