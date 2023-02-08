بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

الوكيل الإخباري- تعاملت فرق الطوارئ في بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الأربعاء، مع انهيارات صخرية وقعت على الطريق الرئيس باتجاه منطقة شفا بدران نتج عنها سقوط صخور وأتربة على الطريق.

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وعملت كوادر فرق الطوارئ على إزالة الصخور والتأكد من سلامة الطريق وإعادة فتحه بالاتجاهين.



وأهاب رئيس البلدية وهبي الزواهرة، بالمواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات المحاذية للمنحدرات، وعدم التوقف قرب هذه المنحدرات، والإبلاغ عن أية ملاحظة أو طارئ قد يحدث بسبب استمرار هطول الأمطار على المنطقة، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ مستمرة في عملها وفق الخطة المعدة لهذه الغاية وعلى مدار الساعة.