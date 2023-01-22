صحة الزرقاء : إغلاق 27 محطة تحلية مياه وإنذار 796 أخرى العام الماضي

الوكيل الاخباري - أغلقت مديرية صحة الزرقاء 27 محطة تحلية مياه ومصانع للمياه المعدنية المعبأة ومصانع للثلج وإنذار 796 محطة أخرى العام الماضي بحسب مديرها الدكتور خالد عبد الفتاح.



وبين الدكتور عبد الفتاح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإغلاقات والإنذارات والمخالفات كانت بسبب مخالفة تلك المحطات والمصانع للشروط والمعايير الصحية اللازمة وفق قانون الصحة العامة.



واشار إلى أن الرقابة الصحية على صهاريج وسيارات توزيع المياه المحلاة من قبل كوادر قسم صحة البيئة والغذاء أسفرت عن مخالفة وحجز 3 صهاريج وإنذار 30 صهريجا وسيارة توزيع مياه محلاة خلال العام الماضي.



وأضاف أنه تم أيضاً إغلاق 11 محل كوفي شوب ومخالفة 52 وإنذار 216 محلاً آخر، وإنذار 12 محلا لبيع المعسل والأراجيل ومستلزمات التدخين، إضافة إلى إغلاق صالونين للتجميل ومخالفة 18 آخر، وإنذار 111 صالوناً لمخالفتها المعايير الصحية اللازمة.

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