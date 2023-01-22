ورشة عمل في صناعة الزرقاء لعرض خدمات الطاقة

الوكيل الاخباري - عقدت في غرفة صناعة الزرقاء، اليوم الأحد، ورشة عمل ناقش المشاركون فيها الخدمات التي تقدمها وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء وممثلي عدد من الشركات الصناعية في محافظتي الزرقاء والمفرق.



وقال نائب رئيس غرفة صناعة الزرقاء، حسين حواتمة، إن موضوع الطاقة يعتبر تحدياً رئيسياً للصناعة الوطنية، وأحد أهم العوامل التي تحدد مقدار التنافسية الفعلية للقطاعات الصناعية المختلفة، وذلك لارتفاع كلف الطاقة من جانب، ولكون الطاقة تشكل نسبة مهمة من عناصر الإنتاج لكثير من الصناعات.

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