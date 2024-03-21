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الخميس، 21-03-2024 05:11 م

بلدية معاذ بن جبل توقع اتفاقيات لتوفير فرص عمل

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية معاذ بن جبل، المهندس ساري الساري، أن البلدية وقعت عدة اتفاقيات بهدف توفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة، والتشبيك مع منظمات دولية.

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وأعلن عن توفير البلدية لـ100 فرصة عمل متعلقة بالزراعة المائية، ولمدة 4 أشهر، بالتعاون مع منظمة العمل الإيطالية، حيث سيبدأ تقديم الطلبات يوم السبت المقبل وحتى يوم الخميس في صالة النور.


من جهة أخرى، أكد الساري إن البلدية كثفت من حملات الرقابة الصحية والحملات اليومية على المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن كوادر البلدية تواصل زيادة خدماتها الميدانية للمواطنين.

 




 

 


 

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