بلدية معان الكبرى تبدأ في إعادة تأهيل وتصنيع الحاويات- صور

الوكيل الاخباري- باشرت بلدية معان الكبرى من خلال مصنع الحاويات التابع لها بإعادة تأهيل وصيانة لبعض الحاويات والعربات المستهلكة حيث تم الايعاز من رئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح بتفعيل مصنع الحاويات وتفعيل خطوط الصيانة والإنتاج من قبل كوادر مدربة ومؤهلة.



جاء ذلك ضمن الخطة التطويرية بتصنيع الحاويات ضمن برنامج جديد ومطور حيث ستكون الحاويات مرقمة حسب المنطقة والشارع وستكون هناك ثلاثة ألوان مختلفة توزع حسب المناطق لتسهيل عملية جمع الحاويات من خلال الرقم واللون مما سيوفر على بلدية معان الكبرى عملية شراء الحاويات والتي تصل تكلفة شراء الحاوية مايقارب ٢٠٠دينار.



جهود ذاتية وكبيرة تقوم بها كوادر مصنع الحاويات في بلدية معان الكبرى من خلال عملهم بطريقة ماهرة لنستطيع تقديم الخدمات الفضلى للمجتمع.



داعين الجميع المحافظة على المقدرات التي تقوم بلدية معان الكبرى من خلال توفير الحاويات في مواقعها المخصصة حفاظاً على بيئة نظيفة لتكون معان هي الأفضل والأجمل والابهى.

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