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السبت، 09-10-2021 02:04 م

بلدية معان تنفذ أعمال صيانة للشوارع والأماكن العامة

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الوكيل الاخباري- باشرت بلدية معان الكبرى اليوم السبت، بتنفيذ أعمال صيانة عامة استهدفت الشوارع والجزر الوسطية والحدائق والميادين.

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وقال رئيس لجنة بلدية معان خالد الحجاج اليوم، إن البلدية قامت بتوزيع حاويات جمع النفايات لتغطية النقص الحاصل في عدد من الأماكن العامة، مشيرا إلى أن البلدية بدأت بتوفير كميات من تلك الحاويات من خلال المصنع التابع لها.


وأضاف أن البلدية ستطرح يوم غد الأحد، عطاء لصيانة الشوارع والطرق ولكافة الأعمال المتعلقة بها، من ترقيعات وإعادة تأهيل وخلطات اسفلتية ، لافتا إلى أن البلدية بدأت بتأهيل مداخل المدينة وميادينها العامة من خلال أعمال الصيانة المختلفة الى جانب زراعة اشجار الزينة بهدف إبراز الجانب الجمالي للمدينة.


وبين أن البلدية بدأت ومن خلال كوادرها وآلياتها بتنظيف العبارات والأودية ومجاري السيول ومواقع تجمع مياه الأمطار، استعدادا لفصل الشتاء، مضيفا ان تلك الأعمال تتم بالتنسيق مع الخطة الشاملة لمحافظة معان والمعنية بإدامة الحياة خلال فصل الشتاء.


وقال الحجاج ان البلدية عقدت شراكات مع جمعيات بيئية في محافظة معان، لتقديم الخدمات الارشادية والبيئية لمدارس المحافظة الى جانب تنفيذ بعض حملات النظافة التي تستهدف الأماكن العامة.


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