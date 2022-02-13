بلعاوي: تراجع فعالية الجرعة الثالثة بعد 5 أشهر من تلقيها

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قال عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي إن الدراسات العلمية أثبتت أن الأجسام المضادة تنخفض بعد 5 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

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وأوضح بلعاوي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" ان الجرعة الثالثة تحمي من الدخول الى المستشفيات بنسبة 87% خلال أول شهرين من تلقيها ، فيما تتراجع فعاليتها الى 66 % بعد اربعة اشهر ، و 31% بعد خمسة أشهر.



وأكد بلعاوي أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا بعد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح بامكانهم التوجه لاخذ الجرعة الثالثة بعد التعافي مباشرة مستنداً إلى أن الدراسات لم تشير إلى ضرورة أخذ فاصل زمني بين الإصابة وتلقي الجرعة الثالثة .



وبلغ عدد متلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن نحو 465 ألف شخص وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة الصحة .

