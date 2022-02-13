الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 01:09 م

بلعاوي: تراجع فعالية الجرعة الثالثة بعد 5 أشهر من تلقيها

لقاح 4


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي إن الدراسات العلمية أثبتت أن الأجسام المضادة تنخفض بعد 5 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

اضافة اعلان


وأوضح بلعاوي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" ان الجرعة الثالثة تحمي من الدخول الى المستشفيات بنسبة 87% خلال أول شهرين من تلقيها ، فيما تتراجع فعاليتها الى 66 % بعد اربعة اشهر ، و 31% بعد خمسة أشهر.


وأكد بلعاوي أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا بعد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح بامكانهم التوجه لاخذ الجرعة الثالثة بعد التعافي مباشرة مستنداً إلى أن الدراسات لم تشير إلى ضرورة أخذ فاصل زمني بين الإصابة وتلقي الجرعة الثالثة .


وبلغ عدد متلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن نحو 465 ألف شخص وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة الصحة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202118171547694899838

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

w

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

1202220213214745990326

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

220223182727694556856

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

e

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

maxresdefault (1)

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

أخبار متعلقة
0L5A1670 cdd

الصحة: نهاية كورونا لن تكون مع نهاية أوميكرون و400 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة

شش

بلعاوي يوضح حول إصابة الشخص بسلالتين مختلفتين من كورونا معا

وزارة الثقافة3

مساعٍ لإنشاء أول منصة رقمية خاصة بالكتاب الأردني

كورونا 6

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

وزارة الصحة

مراكز مطعوم كورونا يوم الاثنين – أسماء

35D110DD-9333-402F-AC18-926C8DC640FF

إعلان الخطة الوطنية للزراعة المستدامة اليوم