بلعاوي لـ الوكيل : تحويل التعليم عن بعد إذا وصلت نسبة دخولات المستشفيات الى 60 - 70 %

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للامراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، ان ارتفاع اصابات كورونا بالمملكة بعد شهر آب الماضي كانت عبارة

عن ارتدادات وبائية، أما الان فقد دخلنا الموجة الجديدة لكورونا مع دخولنا فصل الشتاء الذي تنشط به الفيروسات، الى جانب فتح القطاعات المختلفة مثل المدارس والجامعات، والتراخي الواضح في إجراءات الوقاية، وإقامة المهرجانات

والفعاليات التي شهدت ازدحاما كبيرا .



واشار بلعاوي الى اجراء تتجه اليه جميع دول العالم بالوقت الحالي بتحويل التعليم بالمدارس والجامعات الى التعليم عن بعد في حال امتلأت المستشفيات ووصولها الى نسبة إدخال من 60-70 % وتكثيف الفحوصات العشوائية الممثلة لعدد سكان كل محافظة، وتقصي البؤر وحجرها ومتابعة المخالطين، وتكثيف الفحوصات في المعابر المختلفة .

اضافة اعلان