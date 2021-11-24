الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

ليبيا: سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة

الملك : أيام لا تنسى في صفوف جيشنا العربي

استقرار أسعار الذهب عالميا

بريطانيا تسجل 149 وفاة و43676 إصابة بكورونا

المعونة الوطنية والإسكوا يطلقان ورشة التحليل الكمي لسياسات الحماية الاجتماعية

تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل بين مكاتب السياحة الأردنية والبولندية

وزارة التربية تطلق حملة تطعيم في المدارس

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 52 عاما

تونس: اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقترح تلقيح الأطفال من 12 سنة

الأربعاء، 24-11-2021 03:41 م

بلعاوي لـ الوكيل : تحويل التعليم عن بعد إذا وصلت نسبة دخولات المستشفيات الى 60 - 70 %

مدارس خاص


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكد عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للامراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، ان ارتفاع اصابات كورونا بالمملكة بعد شهر آب الماضي كانت عبارة
عن ارتدادات وبائية، أما الان فقد دخلنا الموجة الجديدة لكورونا مع دخولنا فصل الشتاء الذي تنشط به الفيروسات، الى جانب فتح القطاعات المختلفة مثل المدارس والجامعات، والتراخي الواضح في إجراءات الوقاية، وإقامة المهرجانات
والفعاليات التي شهدت ازدحاما كبيرا .

 واشار بلعاوي الى اجراء تتجه اليه جميع دول العالم بالوقت الحالي بتحويل التعليم بالمدارس والجامعات الى التعليم عن بعد في حال امتلأت المستشفيات ووصولها الى نسبة إدخال من 60-70 % وتكثيف الفحوصات العشوائية الممثلة لعدد سكان كل محافظة، وتقصي البؤر وحجرها ومتابعة المخالطين، وتكثيف الفحوصات في المعابر المختلفة . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

الملك : أيام لا تنسى في صفوف جيشنا العربي

w

المعونة الوطنية والإسكوا يطلقان ورشة التحليل الكمي لسياسات الحماية الاجتماعية

f

تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل بين مكاتب السياحة الأردنية والبولندية

تربية

وزارة التربية تطلق حملة تطعيم في المدارس

الصفدي

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الهنغاري

العقبة-2

بخيت: سلطة العقبة تعد مخططاً شمولياً جديداً لتكون مدينة ذكية

أخبار متعلقة
مدارس خاص

لجنة الاوبئة تأمل أن تكون فترة إجازة الطلبة فرصة لقطع دابر الفيروس

1120211317033662413561

لجنة الاوبئة : لن نوصي بمنع غير متلقي جرعتي اللقاح من مغادرة منازلهم

الصحة

إعطاء 21 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

1020212718384859306271

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

كورونا 6

ارتفاع كبير في اصابات كورونا بالاردن اليوم

9202124125839337576868

توصيات هامة من لجنة الاوبئة