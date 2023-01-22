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الأحد، 22-01-2023 06:53 م

ورشة تدريبية حول قانون الانتخاب الجديد في جامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية "بيت الحكمة" للعلوم السياسية والدراسات الدولية بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، ورشة تدريبية لطلبة الكلية حول قانون الانتخاب.

وتطرق الدكتور عيسى الطراونة من الهيئة المستقلة للانتخاب لقانون الانتخاب الجديد وأهم التعديلات التي طرأت عليه بعد التحديث السياسي الأخير، مبينا مفهوم النظام النسبي الذي يتضمن قائمة حزبية مغلقة وقائمة محلية مفتوحة حيث تسمح القائمة الحزبية بوصول الأحزاب إلى قبة البرلمان وبالتالي الوصول إلى حكومات برلمانية.

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