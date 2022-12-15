بني مصطفى تبحث مع منسقة أممية تحسين الخدمات للاجئين

الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال استقبالها بمكتبها، اليوم الخميس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش،بحضور المعنيين من كلا الطرفي سبل تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين.



وأشارت بني مصطفى إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وما ورد فيها من محاور أولت العناية الكاملة والاهتمام اللازم بمواضيع الحماية الاجتماعية للاجئين، مبينة أن الأردن ومنذ البداية عمل على تقديم الخدمات، انطلاقًا من حرصه والتزامه بالحفاظ على حقوق الإنسان.

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