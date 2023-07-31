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الإثنين، 31-07-2023 09:40 م

السعودية تمنع دخول مركبات الشحن الأردنية التي تزيد عن عمر 20 عاما لأراضيها اعتبارا من الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - يدخل قرار المملكة العربية السعودية بشأن تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات الأردنية العابرة للأراضي السعودية والتي يتجاوز عمرها 20 عاما من سنة الصنع، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/8/1.

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وكان مسؤولون في قطاع النقل اتفقوا مع الجانب السعودي في وقت سابق على تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات الأردنية لمدة ستة أشهر والتي تنتهي مع نهاية اليوم الاثنين 2023/7/31.

 

وجاءت تلك المهلة الإضافية لإتاحة مزيد من الوقت لتحديث الأسطول بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية.

 

وكانت قررت المملكة العربية السعودية العام الماضي منع دخول الشاحنات والمركبات بشكل عام إلى أراضيها والتي يزيد عمرها على 20 عاما.

 



 

 

 




 

 


 

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