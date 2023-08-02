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الأربعاء، 02-08-2023 03:49 م

السفير أبو دية يقدم أوراق اعتماده للحاكمين الوصيين على جمهورية سان مارينو

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الوكيل الإخباري - قدم السفير قيس أبو دية اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده سفيراً معتمداً وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية سان مارينو، إلى الحاكمين الوصيين على جمهورية سان مارينو، آديليه تونّيني، واليساندرو سكارانو.

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ونقل السفير تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحاكمين الوصيين، وتمنياته لشعب سان مارينو الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.


وعبّر الحاكمان الوصيان عن تحياتهما وتقديرهما لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدَين بسياسة جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتأكيد على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.


وأكد السفير أبو دية، حرص المملكة على استمرارية علاقات الصداقة التاريخية والمبادئ التي تجمع البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية، فيما أعرب الحاكمان الوصيان عن أملهما في تعزيز أطر التعاون بين الدولتيّن إلى آفاق أوسع لما فيه مصلحة البلدين وشعبيْها الصديقيّن.


والتقى أبو دية أثناء زيارته إلى جمهورية سان مارينو بوزير الخارجية وعدد من المسؤولين في وزارة خارجية جمهورية سان مارينو لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة خصوصا في مجال زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي.

 




 

 


 

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