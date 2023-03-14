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الثلاثاء، 14-03-2023 10:33 م

بني مصطفى : 1718 طفلا يستفيدون من برنامجي الأسر البديلة والاحتضان

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الوكيل الاخباري - يبلغ عدد الأطفال الذين يستفيدون من برنامجي الأسر البديلة والاحتضان نحو 1718 طفلا بحسب ما ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الثلاثاء.

وقالت بني مصطفى في تصريحات صحفية إن "لبرنامج الرعاية البديلة جزأين أساسيين هما الأسرة البديلة والاحتضان"، حيث يستفيد "492 طفلا من برنامج الأسر البديلة و1226 طفلا من برنامج الاحتضان".

وتسعى وزارة التنمية إلى التوسع في الرعاية المتخصصة وبرامج الأسر البديلة والاحتضان، وفق بني مصطفى، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو "الأكثر صحية للأطفال على كل المستويات".

وأشارت إلى أن "المحور الخاص بتقديم الخدمات عبر الوزارة لفاقدي السند الأسري يشمل نوعين أساسيين من الرعاية المؤسسية والبديلة".

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