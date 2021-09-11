بيان حكومي حول البركة الملونة في البحر الميت

الوكيل الاخباري - أرسلت وزارة المياه والري، فرقا فنية متخصصة لأخذ عينات من بركة في منطقة البحر الميت ظهرت مياهها بلون غريب.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة إنّ الفرق مهمتها أخذ عينات من البركة لإجراء تحليلات مخبرية لمعرفة أسباب تلونها باللون الأحمر.



ولفت سلامة الى أن البركة صغيرة وفي منطقة معزولة وبعيدة عن مياه البحر الميت.



وكان مواطنون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم السبت، صورا للبركة وقد تلونت باللون الأحمر.

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