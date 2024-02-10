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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 10-02-2024 05:53 م

بيان صادر عن الحكومة الأردنية اليوم السبت

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 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الانفجارات التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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