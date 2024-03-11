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الإثنين، 11-03-2024 05:58 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الاثنين

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - قام فريق طبي متخصص بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/ ٢ اليوم الاثنين، بإجراء ٣ عمليات نوعية لجراحة الأطفال وحديثي الولادة.

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وقال مدير المستشفى إن العملية قام بها فريق طبي متخصص وفنيي عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى من أجل معالجة مرضى أهلنا في فلسطين.


وبين أخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة، بأنها عمليات نوعية لأطفال ما دون سن 3 سنوات، وتم إجراءها بنجاح داخل المستشفى الميداني الأردني وخرجوا جميعهم بصحة جيدة.


وأوضح أخصائي التخدير والعناية المركزة بأن مثل هذه الحالات تتم تحت التخدير الكامل ويتعين إجراء الفحوصات اللازمة التي تؤكد سلامة المريض أثناء العملية وبعدها.


وعبر ذوو الاطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني.


يشار إلى أن عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى خلال 4 أيام من بدء عمله بلغ ٢٤٠٠ حالة منها ١٤ عملية صغرى ونوعية.

 

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