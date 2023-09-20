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حقيقة تقديم 250 دينار للمواطنين بمناسبة العام الدراسي

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الأربعاء، 20-09-2023 01:13 م

حقيقة تقديم 250 دينار للمواطنين بمناسبة العام الدراسي

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الوكيل الاخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مساعدة مالية بقيمة (250) دينار للمواطنين بمناسبة دخول العام الدراسي عبر رابط إلكتروني مزعوم.

وأكد القضاة أن المؤسسة لا علاقة لها إطلاقاً بهذا الرابط، ولم توجّه أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من عادتها انتهاج هكذا أسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين.

وحذّر من التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة الهادفة الى إثارة البلبلة بين جمهور الضمان الاجتماعي والتي تصدر عن جهات غير معروفة هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم من خلال روابط وهميّة يتم دعوتهم من خلالها للتسجيل فيها.

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