مركز الطفيلة الشامل للخدمات الدامجة يبدأ بتنفيذ برامج وخطط متنوعة

الوكيل الاخباري - بدأ مركز الطفيلة الشامل للخدمات النهارية الدامجة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ خطته للعام الحالي 2024 والمتضمنة جملة من الخدمات المجانية الموجهة لذوي الإعاقة من أبناء المجتمع المحلي.

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وأقيم المركز الذي افتتحه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمكرمة ملكية سامية العام الماضي، لتوفير جملة خدمات مجانية في مجالات العلاج الطبيعي والتدخل المبكر والجلسات الفردية وجلسات تعديل السلوك والنطق واللغة والعلاج الوظيفي والزيارات الميدانية.