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الخميس، 01-02-2024 07:29 م

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الأمن العام


الوكيل الاخباري - حصلت مديرية الأمن العام على جائزة أفضل منصة حكومية رقمية عن قطاع الأمن والدفاع، وذلك ضمن الدورة الأولى من جوائز الحكومات الإجتماعية التي أطلقها معهد الحكومات الإجتماعية في القاهرة، بمشاركة أكثر من ثلاثين جهة حكومية مختلفة من سبع دول عربية، ضمن فئات متنوعة.

وسعت المسابقة إلى إبراز الأعمال المميزة في ميدان الاتصال الحكومي، عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وبما يضمن تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر قنوات التواصل الاجتماعي. 

وتسلم الجائزة ممثلاً عن مديرية الأمن العام، مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، في الحفل الذي أقيم مساء أمس في القاهرة، فيما حصدت وزارة الاقتصاد الرقمي في الأردن جائزتي التواصل الحكومي اجتماعي وأفضل تطبيق تقني عن تطبيق سند بينما حصدت وزارة الصحة جائزة أفضل محتوى في مجال التوعية الصحية.

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