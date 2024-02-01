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الخميس، 01-02-2024 05:45 م

الامن العام يكشف حقيقة الفيديو الذي ضجت به مواقع التواصل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله شخصان وحقيبة تحوي على مبالغ نقدية كبيرة، مؤكداً أن الفيديو قديم مرّ عليه ما يزيد عن ثلاث سنوات وأنه مرتبط بقضية إحباط محاولة احتيال على أحد الأشخاص ببيع كميات من الذهب مقابل تلك المبالغ المالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافّة في تلك القضية في حينه.

مهيباً بالجميع عدم نشر أو تداول أية معلومات أو فيديوهات دون التوثّق منها والتأكد من تفاصيلها من مصادرها وقنواتها الرسمية.

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