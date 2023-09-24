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الأحد، 24-09-2023 09:19 ص

3 وفيات بحوادث سير مُتفرقة في عمّان والرمثا

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الوكيل الإخباري - توفي 3 أشخاص، وأصيب آخرون، إثر حوادث متفرقة، تم التعامل معها خلال 24 ساعة الماضية، في مختلف مناطق الأردن.

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وقال مندوب إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة أبو نصير واصطدامها بجسر اسمنتي، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة ثالث، معللاً سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات والسرعة الزائدة.


وأضاف المندوب، أن حادث تدهور آخر وقع في لواء الرمثا بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات، أدى إلى وفاة أربعيني .


وبيّن أنه تم التعامل مع حادث اصطدام 4 مركبات على جسر ياجوز باتجاه إشارات مستشفى الملكة علياء، وأصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم رفع العوائق عن الشارع العام.

وأضاف المندوب أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة العبدلي، ما أدى الى اصطدامها بعامود إنارة على الجزيرة الوسطية، ونتج عن الحادث انسكاب الزيوت وقد تم التعامل بإجراءات سريعة وإزالة العوائق عن الطريق.

 




 

 


 

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