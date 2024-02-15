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الخميس، 15-02-2024 05:51 م

وزير الاتصال الحكومي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية

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الوكيل الاخباري - استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين في مكتبه بالوزارة اليوم الخميس، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون العلاقات العامة والدبلوماسية إليزابيث آلين.

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وأكد المبيضين، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، والتي تمتد لأكثر من 70 عاماً، مثمنا الدعم الأميركي للمملكة في العديد من المجالات.

 

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