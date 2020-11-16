بيان صادر عن وزارة الخارجية

الوكيل الاخباري -

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قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن المواطنَين الاردنيّين في سجون الاحتلال منير مرعي ومحمد عبدالفتاح مصلح بحالة جيدة وإن الفحوصات الأخيرة لهما اثبتت خلوهما من فايروس كورونا .واوضحت الوزارة أن السفارة الأردنية تابعت حالتهما وقد أكدت سلطات الاحتلال المعنية أن المواطنَين تم عزلهما لمخالطتهما أشخاصاً مصابين ولم تظهر عليهما اعراض وحالتهما العامة جيدة وقد أظهرت الفحوصات الأخيرة التي أجريت لهما خلوهما من الفايروس.وأكدت الوزارة أنها تواصل باستمرار من خلال سفارتنا في متابعة كافة شؤون المواطنين في سجون الاحتلال لاسنادهم وحفظ حقوقهم القانونية و تقديم ما يلزم من رعاية قنصلية لهم .