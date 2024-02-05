بيان صادر عن وزارة الصحة

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الصحة، ورشة تعريفية بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإبتكار في القطاع الصحي"، ضمن فعاليات الوزارة لأسبوع "الكل مبتكر".

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إن الورشة التي انطلقت الأربعاء الماضي، جاءت لتعزيز مجال إدارة الابتكار وإدخال التكنلوجيا الحديثة في القطاع.



وأضافت أنها قامت بتنظيم عدد من الفعاليات ضمن أسبوع الابتكار الذي أطلق هذا العام تحت عنوان "الكل مبتكر" والذي يأتي تجسيداً وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته، وانطلاقاً من رؤية التحديث الإقتصادي، والتي يأتي الإبتكار أحد محركاتها الأساسية، حيث شمل الأسبوع عددا من الورشات التوعوية والتثقيفيه وجاهياً وعبر تطبيق زووم لموظفي وزارة الصحة.