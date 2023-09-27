بيان مشترك حول لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن

الوكيل الاخباري - اعتبرت منظمتا الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (يونيسف)، الأربعاء، اللقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية (MR)، "آمنا وفعّالا في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشيها"، بحسب ما ذكرت المنظمتان الأمميتان في بيان مشترك.



وانخفض معدل تغطية التطعيم ضد الحصبة في الأردن "بشكل مقلق للغاية"، منذ تفشي جائحة كورونا على ما ذكر البيان.



وأشار البيان إلى أن اللقاح الذي سيتم توفيره للفئات المستهدفة في الأردن، "يعد آمنا وفعّالا في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشيها"، وقالت المنظمتان إنها "تقدّمان الدعم المستمر لوزارة الصحة الأردنية في حملة التطعيم الوطنية".



وتحدث البيان عن "تفويت نحو 112000 طفل دون سن الخامسة –جرعاتهم الروتينية من التطعيمات المحتوية على الحصبة، أي أكثر من 6 من كل 10 أطفال في هذه الفئة العمرية".



وإثر ذلك، "أدى تراكم العدد الكبير من الأفراد غير المطعمين بالفعل إلى تسجيل حالات من مرض الحصبة في وقت سابق من شهر نيسان من هذا العام، حيث تم الإبلاغ عن 163 حالة إصابة بالحصبة في سبع محافظات".

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