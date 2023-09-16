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السبت، 16-09-2023 04:21 م

مجلس محافظة العقبة يقر موازنته للعام المقبل

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس محافظة العقبة، موازنة المجلس للعام المقبل، البالغة 9 ملايين و25 ألف دينار، خصص الجزء الأكبر منها لقطاعات التعليم والصحة والأشغال والشباب.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، والنائب عبيد ياسين، ومفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي، وأعضاء مجلسي المحافظة والتنفيذي.

وأشاد محافظ العقبة خالد الحجاج، بالتعاون والتنسيق بين المجلسين في المجالات كافة ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وأشار إلى ضرورة دعم وتأهيل قطاع الريادة، ومتابعة احتياجات جميع المناطق خصوصا التنموية منها، وأهمية النهوض بالعقبة سياحيا ومركزا تجاريا ولوجستيا عالميا، مؤكدا استعداد المجلس التنفيذي ليكون داعما لمجلس المحافظة بهدف تحقيق المصلحة العامة.

 




 

 


 

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