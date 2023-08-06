بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت العاملة في الأردن

الوكيل الإخباري -
وجّهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوة لكافة أصحاب المنشآت العاملة في المملكة وغير المشمولة بالضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتسجيل منشآتهم وكافة العاملين فيها بالضمان الاجتماعي.اضافة اعلان
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها حريصة على شمول كافة المنشآت بالضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين فيها من خلال المنافع التأمينية التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة أن تمتع العاملين بالحماية الاجتماعية له أهمية في حمايتهم من مخاطر العمل وكذلك حماية أسرهم، مؤكدةَ أنها قامت بإرسال رسائل نصيّة عبر الهواتف الخلوية للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي لتوعيتها بأهمية استكمال إجراءات تراخيصها وشمول عامليها في الضمان الاجتماعي.
وبيّنت المؤسسة أن شمول المنشآت متاح إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo
ومن الخدمات الإلكترونية الدخول لخدمة شمول منشأة، كما يمكن الدخول للخدمة مباشرة عبر الرابط التالي: https://eservices.ssc.gov.jo/corporateRegisteration
.
وذكّرت المؤسسة في بيانها أن الرسائل النصيّة التي قامت بإرسالها للمنشآت لدعوتها للتسجيل في الضمان معنونة بـــ (DAMAN).