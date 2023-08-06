الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: القبول الموحد في كليات المجتمع بدلا من القبول المباشر

التخصصات المطلوبة للطلبة الجامعيين الذكور والإناث - تفاصيل

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم على طريق المفرق - الزرقاء

الأردن يعزي جورجيا بضحايا انهيار التربة في منطقة راتشا

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي: التخصصات التقنية والمهنية مطلوبة أكثر بالسوق المحلي

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت العاملة في الأردن

انتشار غير مسبوق للمطاعم الأردنية في قطر.. تعرّف على أبرز المأكولات

الناصر: 465 ألف طلب توظيف لدى ديوان الخدمة.. وتخصصات مشبعة وراكدة لأكثر من 10 سنوات

السوق المركزي: إقبال على المانجو بالأسواق المحلية وسعر الكيلو 120 قرشاً

قانوني يوضح موعد بدء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن

الأحد، 06-08-2023 11:38 ص

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت العاملة في الأردن

82023311317525857087


الوكيل الإخباري - وجّهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوة لكافة أصحاب المنشآت العاملة في المملكة وغير المشمولة بالضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتسجيل منشآتهم وكافة العاملين فيها بالضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها حريصة على شمول كافة المنشآت بالضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين فيها من خلال المنافع التأمينية التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة أن تمتع العاملين بالحماية الاجتماعية له أهمية في حمايتهم من مخاطر العمل وكذلك حماية أسرهم، مؤكدةَ أنها قامت بإرسال رسائل نصيّة عبر الهواتف الخلوية للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي لتوعيتها بأهمية استكمال إجراءات تراخيصها وشمول عامليها في الضمان الاجتماعي.

وبيّنت المؤسسة أن شمول المنشآت متاح إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo ومن الخدمات الإلكترونية الدخول لخدمة شمول منشأة، كما يمكن الدخول للخدمة مباشرة عبر الرابط التالي: https://eservices.ssc.gov.jo/corporateRegisteration.

وذكّرت المؤسسة في بيانها أن الرسائل النصيّة التي قامت بإرسالها للمنشآت لدعوتها للتسجيل في الضمان معنونة بـــ (DAMAN).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202127112743560179943

التعليم العالي: القبول الموحد في كليات المجتمع بدلا من القبول المباشر

82022795420618935092

التخصصات المطلوبة للطلبة الجامعيين الذكور والإناث - تفاصيل

25

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم على طريق المفرق - الزرقاء

1827247761

الأردن يعزي جورجيا بضحايا انهيار التربة في منطقة راتشا

471087_1_1665125426

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي: التخصصات التقنية والمهنية مطلوبة أكثر بالسوق المحلي

d400ea08-d039-4b1a-83b0-c07096d482d4

انتشار غير مسبوق للمطاعم الأردنية في قطر.. تعرّف على أبرز المأكولات

أخبار متعلقة
7202315113943351790243

بيان هام من الضمان الاجتماعي للمغتربين الأردنيين وربات المنازل بشأن الرواتب التقاعدية

64a9c07e582e7

رئيس مجلس الأعيان: التحديات الاقتصادية تشكل أولوية وطنية عند الملك

5585

تقرير: 3.9 مليون فقير في الأردن

498273

منحة بـ 4.7 مليون دولار من البنك الدولي لدعم البلديات في الأردن

358536609_808327347351092_3014272163031505897_n

طالب أردني يكتب القرآن كاملا بخط يده -صور

72023494115967055201

السير توجه رسالة هامة لكافة السائقين