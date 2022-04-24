الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

تأخيرات على رحلات جوية قادمة ومغادرة لمطار الملكة علياء بسبب الغبار

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الأحد، 24-04-2022 12:04 ص

تأخيرات على رحلات جوية قادمة ومغادرة لمطار الملكة علياء بسبب الغبار

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الوكيل الاخباري - أكّد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، حدوث تأخيرات على عدد من الرحلات القادمة والمغادرة لمطار الملكة علياء، بسبب الغبار الكثيف الذي يؤثر على مناطق في الأردن.

وقال مستو لـ"المملكة"، إن "بعض التأخيرات" حدثت بسبب "تذبذب مدى الرؤية بسبب الغبار، لكن بعض الطائرات هبطت، وبعض الطائرات الأخرى ما تزال محلقة في أجواء مطار الملكة علياء تنتظر السماح بالهبوط".

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