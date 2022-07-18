الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

حادث تصادم بين مركبتين أحدهما محملة بأسطوانات غاز في عمّان

صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

بريطانيا تعلن حالة الطوارئ لارتفاع درجات الحرارة

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

تطورات موجة الحر في المملكة ليومي الاثنين والثلاثاء

السفير الأسترالي يزور وزارة العمل

المواصفات والمقاييس: 25 مخالفة خاصة بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران

الوكيل ينشر أسئلة امتحان اللغة الانجليزية التوجيهي

الإثنين، 18-07-2022 12:39 م

تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

توجيهي 4


الوكيل الإخباري - رصد
تباينت آراء طلبة التوجيهي اليوم الاثنين حول أسئلة مبحث اللغة الانجليزية ما بين سهل وصعب.

اضافة اعلان


وقال عدد من طلبة الثانوية العامة لـ "الوكيل الإخباري" إن الامتحان سهل ولكنه طويل منوهين أن الامتحان من داخل المنهاج .


وأضاف الطلبة أن سؤال التعبير وضعت عليه الوزارة 20 علامة على غير العادة علماً أن السنوات السابقة كان يحظى بـ 10 علامات فقط. 


ومن جهة أخرى أشار عدد من الطلبة أن امتحان الانجليزي اليوم صعب ويحتاج إلى مزيد من الوقت. 


وتقدم 161517 طالبا وطالبة لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" 2022، اليوم الاثنين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
weHrDxIQPGNCDxDzO4Yzcv9hri0chBymgniV7cJy

صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

Wycw8

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

main_image5ce446d93f41f

المناطق الحرة تطرح فرصا استثمارية بمشروع تلفريك عجلون

0L5A0995

إغلاق منشأة لتلاعبها بتاريخ انتهاء مستلزمات طبية

e3fc6bf4-221e-4343-a031-70ac5e262a07

السفير الأسترالي يزور وزارة العمل

4202218153033497737559

المواصفات والمقاييس: 25 مخالفة خاصة بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران

أخبار متعلقة
امتحانات

طلبة توجيهي: امتحان تاريخ الأردن سهل ومباشر

امتحانات

153674 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غداً

a0231d45-7b39-49e3-ba2f-6d1bbef288e3

طلبة توجيهي : أسئلة امتحان التربية الإسلامية من سنوات سابقة

60c254b0873c5

التربية : البدء بتصحيح أوراق امتحان التوجيهي السبت

new1017-1996649916575d34d943ed6673649506

حجب بعض التطبيقات خلال انعقاد امتحان التوجيهي غدا

M63A8879

التربية تنهي ترتيبات امتحان التوجيهي والنتائج بنهاية آب