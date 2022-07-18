تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

الوكيل الإخباري - رصد

تباينت آراء طلبة التوجيهي اليوم الاثنين حول أسئلة مبحث اللغة الانجليزية ما بين سهل وصعب.

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وقال عدد من طلبة الثانوية العامة لـ "الوكيل الإخباري" إن الامتحان سهل ولكنه طويل منوهين أن الامتحان من داخل المنهاج .



وأضاف الطلبة أن سؤال التعبير وضعت عليه الوزارة 20 علامة على غير العادة علماً أن السنوات السابقة كان يحظى بـ 10 علامات فقط.



ومن جهة أخرى أشار عدد من الطلبة أن امتحان الانجليزي اليوم صعب ويحتاج إلى مزيد من الوقت.



وتقدم 161517 طالبا وطالبة لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" 2022، اليوم الاثنين.

