تجارة الأردن: أتمتة الخدمات تعزز بيئة الأعمال وتستقطب المستثمرين

الوكيل الاخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبه، أهمية المضي قدما بإنجاز ملف أتمتة الخدمات الحكومية بهدف تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

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وأشار الرواجبه في بيان، اليوم السبت، إلى أن الأردن أدرك مبكرا ضرورة وأهمية التحول الرقمي لمواكبة ما يشهده العالم اليوم من ثورة من التطور الهائل والسريع بمختلف المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورقمنة الخدمات.



وأوضح أن أتمتة ورقمنة الخدمات باتت تتصدر اهتمام أي مستثمر يرغب في إقامة مشروع في أي دولة كون ذلك يعكس مدى سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.



وأشار الى أن التحول الرقمي يوفر الكلف التشغيلية، ويسهم بتبسيط إجراءات الخدمات المُقدّمة للمواطنين وتسريعها ويوفر فرصا لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبشفافية، ومراقبة الأداء والربط بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، لضمان جودة البيانات وحمايتها.



وأوضح أن البرنامج الحكومي لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تضمن العديد من المبادرات والمقترحات لتعزيز موقع المملكة ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع، وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

