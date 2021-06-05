السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

المفلح يوجه بتأمين كافة احتياجات اسرة في برما بجرش

الصحة تقرر اجراء فحص كورونا لكافة العاملين في المؤسسات العامة والخاصة

وزير الصناعة والتجارة للوكيل : مشكلة حصلت أدت الى انقطاع الدجاج الطازج والان تم حلها

هيئة الطيران المدني : نتجه لدرجات كبيرة من التعافي مع استمرار تقييم الإجراءات

تجارة عمّان : بعض الشروط كانت تعجيزية أمام عودة عمل القطاعات

الاحتلال يعتقل ويضرب مراسلة الجزيرة البديري في حي الشيخ جراح

إضافة إجراءات جديدة على تطبيق سند

اطلاق حاضنة الابتكار الاجتماعي في عجلون

بريطانيا: 13 وفاة و 5765 إصابة بكورونا

وقفة في الزرقاء تضامنا مع قرية لفتا المهددة بالتهويد

السبت، 05-06-2021 08:49 م

تجارة عمّان : بعض الشروط كانت تعجيزية أمام عودة عمل القطاعات

wwww


 
الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، السبت، إن بعض الشروط كانت تعجيزية أمام فتح القطاعات.
اضافة اعلان

وأضاف لـ "المملكة"، أن "هناك مطالبات بحلول وسط لعودة القطاعات للعمل، مثل أن يشترط أخذ المطعوم للعاملين وإلغاء الشرط للمرتادين".

"التعليمات والبروتوكولات كانت متشددة جداً وشكلت صدمة للقطاعات التي انتظرت حوالي 15 شهراً لتعاود فتح أبوابها مثل قطاع صالات الأفراح وخاصة فيما يتعلق بشرط الذي يقول إنه على صاحب المنشأة وموظفيها ومرتاديها يجب أن يمر على تطعيمهم 21 يوم"، وفق الحاج توفيق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image-1

المفلح يوجه بتأمين كافة احتياجات اسرة في برما بجرش

5202127213626226375836

الصحة تقرر اجراء فحص كورونا لكافة العاملين في المؤسسات العامة والخاصة

602386482d6d7

وزير الصناعة والتجارة للوكيل : مشكلة حصلت أدت الى انقطاع الدجاج الطازج والان تم حلها

www

هيئة الطيران المدني : نتجه لدرجات كبيرة من التعافي مع استمرار تقييم الإجراءات

620211215155825809487

إضافة إجراءات جديدة على تطبيق سند

w

اطلاق حاضنة الابتكار الاجتماعي في عجلون

أخبار متعلقة
خص

ترقب شعبي للعمل ببلاغ 38 منتصف الشهر الحالي

1220201123529533071166

الامانة تتيح تقديم طلبات فتح المنشآت المغلقة عبر موقعها

جيم 1

إقبال على مراكز اللياقة البدنية اليوم -صور

سوق 1

نقيب المطاعم لـ الوكيل: مع تطبيق كافة شروط فتح القطاعات

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

قطاعات تعود الى العمل وفق قرار حكومي دخل حيز التنفيذ

ر

قرار بشأن الرواتب يدخل حيز التنفيذ الشهر القادم