تجارة عمّان : بعض الشروط كانت تعجيزية أمام عودة عمل القطاعات

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، السبت، إن بعض الشروط كانت تعجيزية أمام فتح القطاعات.وأضاف لـ "المملكة"، أن "هناك مطالبات بحلول وسط لعودة القطاعات للعمل، مثل أن يشترط أخذ المطعوم للعاملين وإلغاء الشرط للمرتادين"."التعليمات والبروتوكولات كانت متشددة جداً وشكلت صدمة للقطاعات التي انتظرت حوالي 15 شهراً لتعاود فتح أبوابها مثل قطاع صالات الأفراح وخاصة فيما يتعلق بشرط الذي يقول إنه على صاحب المنشأة وموظفيها ومرتاديها يجب أن يمر على تطعيمهم 21 يوم"، وفق الحاج توفيق.