الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

موسكو تكمل أعمال الترميم في المنازل التي أخليت بعد هجوم الطائرات المسيرة

الديوان الملكي ينشر فيديو مأدبة عشاء ولي العهد

نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95% نهاية الأسبوع الحالي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ولي العهد يرقص "الدحية" ويشعل مواقع التواصل- فيديو

ولي العهد بين حزيران الولادة وحزيران الزفاف

دمشق تحصي عدد رعاياها العائدين من السودان

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف ولي العهد اليوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدس

طوكيو وواشنطن تعتزمان "التصدي معا" للصواريخ فرط الصوتية

الخميس، 01-06-2023 06:25 ص

الأردنيون يحتفلون اليوم بزفاف سمو ولي العهد أمير القلوب

647783f44bf21


الوكيل الاخباري - يحتفل الأردنيون اليوم بزفاف أمير القلوب سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني على الانسة رجوة آل سيف، حيث سيشهد قصر زهران العامر مراسم عقد القران، ليتوجه بعدها العروسان في سيارة خاصة إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

اضافة اعلان


ويتألف الموكب من 20 سيارة لاند روفر حمراء ترافقها 10 دراجات نارية يستقلها 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم.


ويسلك الموكب، عددا من شوارع عمان التي تزينت بالأعلام وصور العروسين، وستبث محطات التلفزيون الاحتفالات على الهواء مباشرة.


وأولم جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم لضيوفه من مناطق المملكة كافة بمناسبة زفاف سمو ولي العهد.


ورحّب جلالة الملك خلال مأدبة العشاء بالحضور "أهلا وسهلا فيكم في بيت كل الأردنيين، مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا".


ويحظى حفل زفاف الامير باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا حيث دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم الذي #نفرح_بالحسين ليعبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الكبيرة الغالية. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
و

الديوان الملكي ينشر فيديو مأدبة عشاء ولي العهد

64782e0d5ed8f

الشواربة: عمان تزينت بزفاف سمو ولي العهد

6478378a2a7a6

نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95% نهاية الأسبوع الحالي

647834254c59b7255e6797ca

ولي العهد يرقص "الدحية" ويشعل مواقع التواصل- فيديو

ة

ولي العهد بين حزيران الولادة وحزيران الزفاف

44

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف ولي العهد اليوم

أخبار متعلقة
254534

من نسبها الى لغات تتقنها.. ماذا تعرف عن الآنسة رجوة آل سيف ؟

WhatsApp Image 2023-05-02 at 2.21.44 PM

الخلايلة يشيد بجهود إدارة معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة

995bf1b7-6110-4449-aeaa-d9ca6995fcc4

"هيئة الاتصالات" تنبه من الوعود الشفوية

1683017855634

الأمانة: التنقلات الإدارية تنسجم مع التحول الإلكتروني والإصلاح الإداري

90ad1594-انقطاع-المياه-تعبيرية-1-1536x1024

مياهنا تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في عين الباشا

7

الطيران المدني: تمديد وقف الرحلات الجوية بين الأردن والسودان