تجارة عمان تطالب شركة ميناء الحاويات بالتراجع عن فرض رسوم تخزين جديدة

الوكيل الاخباري - طالبت غرفة تجارة عمان، شركة ميناء حاويات العقبة، بالتراجع عن فرض رسم تخزين على حاويات البضائع الفارغة العائدة من عمان إلى العقبة.



وقال نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الشركة تعزو فرض رسم جديد إلى مواجهة مشاكل التخزين بسبب امتلاء الساحات، وحاجتها للتخزين في ساحات جديدة، تتطلب استيفاء 40 ديناراً عن كل حاوية بسعة 20 قدماً، و55 ديناراً للحاويات سعة 40 قدماً.



ودعا الخطيب الشركة للتراجع عن القرار، والاستمرار في تخزين الحاويات الصادرة والواردة في الساحات المؤمنة من خلالهم بدون أية تكاليف إضافية.

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