الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات غرفة تجارة المزار الجنوبي

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي، الدكتور حسين الدغيمات النتائج الأولية لانتخابات الغرفة التي جرت اليوم السبت.



وجاءت النتائج على النحو التالي :سعد غسان الذنيبات 93 صوتا، وجواد زهير البطوش91 صوتا، وأحمد عبد السلام الصرايرة 86 صوتا، وأحمد يحيى الصرايرة 80 صوتا، ومحمد عبدالله الهواورة 80 صوتا، وحسين محمود النوايسة 76 صوتا، وعزات نايف الطراونة 65 صوتا، ويونس أحمد الطراونة 64 صوتا، وبكر صالح الطراونة 60 صوتا.

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