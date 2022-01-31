تجديد شهادات إدارة الجودة للعلوم والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري - جدّدت شركة "لويدز ريجستر" المانحة لشهادة الآيزو، منح شهادات إدارة الجودة حسب المواصفة العالمية لجامعة العلوم والتكنولوجيا لثلاثة اعوام متتالية (2021- 2024).

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وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني خلال حفل نظمته الجامعة اليوم الاثنين،إن هذه الفعالية تعكس الجهد التشاركي والعمل الدؤوب المتواصل لأسرة الجامعة للحفاظ على استمرارية نظام إدارة الجودة المطبق منذ العام 2012.



وأكد أن إدارة الجامعة تعمل بشكل دوري وفقا لخطط واضحة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والمراكز والوحدات والدوائر الإدارية، مشيرا إلى أن أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية يتمثل بأتمتة إجراءاتها الإدارية كافة، واستكمال اعتماد باقي برامجها دوليا.



وأضاف، ان التقدم في إدارة الجودة وتحقيق التميز في المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الوطن كافة يمثل إجراءات عملية تعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، في أن تكون المؤسسات الوطنية مثالًا يحتذى في الإدارة والحوكمة.



من جهته، عبّر المدير التنفيذي لشركة "لويدز ريجستر" المهندس مهند الكايد، عن وتقديره لإدارة الجامعة لدعمها المتواصل لإدامة ملف إدارة الجودة، معتبرا أن حصول الجامعة على هذه الشهادات هو اعتراف بوجود نظام متكامل للجودة مطبق فيها.

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