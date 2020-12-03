الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 09:15 ص

تحذيرات صادرة عن مديرية الأمن العام

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الوكيل الإخباري - حذرت ادارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، من تدني مدى الرؤية الأفقية صباح الخميس.

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وقالت الدوريات الخارجية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن بعض مناطق المملكة تشهد حالة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب (الضباب).


ودعت السائقين في مختلف مناطق المملكة الى :


- التخفيف من السرعة قدر الإمكان. 
- الالتزام بالمسرب الأيمن من الطريق.
- الحفاظ بمسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه. 
- تجنب تشغيل الضوء الرباعي ( الفلاشر) أثناء المسير، واعتمد الإضاءة المنخفضة أو ضوء الضباب. 
- استعمال المساحات لإزالة أثر الضباب على الزجاج.


 




 

 


 

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